Coppa Italia Femminile: Empoli avanti, 4-2 al Ravenna La squadra di Spugna s'impone sulle giallorosse di Alessandro Recenti e conquista l'accesso ai quarti di finale

L’Empoli batte 4-2 il Ravenna Women in trasferta nel primo dei tre recuperi di Coppa Italia ed è la sesta formazione ad approdare ai quarti di finale della Coppa Italia dopo Milan, Fiorentina, Florentia San Gimignano, Inter e Sassuolo. Ancora da disputarsi il derby capitolino tra Roma CF e AS Roma (in programma il 30 dicembre) e Pomigliano-Juventus (in calendario il prossimo 13 gennaio). Le toscane di Spugna, arrivate prime nel Gruppo D in virtù dei successi contro Chievo Verona Women e Ravenna Women, raggiungono le big di Serie A già qualificate alla fase successiva.

Sul campo delle romagnole sono le padrone di casa a sbloccare il match con il vantaggio di Morucci, ma Glionna e Miotto ribaltano il punteggio prima dell’intervallo. Al 60’ arriva il pareggio momentaneo di Marengoni, ma sette minuti dopo è di nuovo Glionna ad andare a bersaglio per le ospiti, prima del definitivo sigillo di Cinotti all’88’.

