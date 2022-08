Coppa Italia: già fuori Verona e Salernitana; Monza avanti col brivido

Non si può più parlare di calcio estivo. La Coppa Italia ha già fatto “vittime” eccellenti, tra cui il Verona. I gialloblu infatti subiscono una pesante sconfitta nei 32esimi contro il Bari. Cheddira trascina i suoi con tre gol e la giocata che dà il via alla prima rete pugliese. Gara da incubo per gli scaligeri, sconfitti 4-1 in rimonta e in dieci (espulso Faraoni). Finale show a Venezia: Ascoli avanti 2-0, ma i lagunari pareggiano in due minuti prima del 3-2 di Fontana nel recupero. Marchigiani ai sedicesimi. Il Monza invece fatica ma batte 3-2 il Frosinone e accede al turno successivo, dove affronterà l'Udinese. Brianzoli avanti di due gol con i rigori di Valoti e Caprari, ma i ciociari recuperano con Haoudi e Kone: decide allora Gytkjaer all'84'. Clamoroso, invece, all'Arechi: il Parma batte 2-0 la Salernitana grazie a Camara (59') e Mihaila (74') e si guadagna la sfida al Bari con vista sull'Inter.

Oggi in campo Genoa - Benevento, alle 17:45; Modena - Sassuolo, alle 18:00; Cremonese - Ternana, alle 21:00 e Bologna - Cosenza, alle 21:15.

