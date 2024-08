SERIE C Coppa Italia: grandi protagonisti l'ex Rimini Lamesta e l'ex Ravenna Sabbatani Passano il turno: Benevento; Giana Erminio; Lumezzane; Picerno; Pro Patria; Pro Vercelli e Altamura

L'uragano Benevento si abbatte sul Taranto che va a casa con sei gol difficili da digerire. L'ex Rimini Davide Lamesta inaugura la stagione con una tripletta. Andando con ordine apre la scatola Lanini, già al quinto il Taranto è sotto. Il raddoppio è di Manconi tutto troppo facile con la difesa pugliese completamente aperta. Il portiere del Taranto La Fortezza, in questa caso, non tanto, si fa superare così da Talia. Poi in chiusura di primo tempo comincia lo show di Davide Lamesta che realizza tre gol comincia alla grande la sua stagione con la sua nuova squadra e si porta a casa il pallone. Allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento, Benevento batte Taarnto 6-0

Bella partita anche tra Giana Erminio e Juventus Under 23. Sblocca Ballabio in chiusura di frazione. Giana che si porta sul 2-0 grazie al gol di Montipò liberissimo di colpire di testa su azione d'angolo. Il gol di Simone Guerra Guerra per la Juventus non basta. Al Città di Gorgonzola, Giana Erminio batte Juventus Under 23 2-1

Il gol di Manuel Malotti permette al Lumezzane di vincere di misura sull'Union Clodiense.

Risultato all'inglese per il Picerno sul Sorrento ai gol del difensore Seck e il raddoppio di Gilli. Allo stadio Curcio di Picerno, Picerno batte Sorrento 2-0.

Difensori sempre più disorientati con la palla tra i piedi, in questo caso l'erroraccio premia la gran giocata del ragazzino della Pro Patria Jonathan Pitou suola sul pallone a saltare il portiere. E depositare in rete. A Busto Arsizio Pro Patria batte Pergolettese 1-0

Si decide nei tempi supplementari la sfida tra Pro Vercelli e Lucchese. Il gol che vale vittoria e passaggio del turno è di Francesco Dell'Aquila.

Agli extra time anche anche Turris – Altamura. Nei 90 regolamentari Nocerino sblocca in favore dei campani di Torre del Greco, raggiunti dall'ex Ravenna Antonio Sabbatani. Nei tempi supplementari prima Molinaro poi ancora Sabbatani super protagonista permettono ai pugliesi di chiudere i giochi e passare il turno. Allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, Altamura batte Turris 3-1.

