Coppa Italia: Il Cattolica Calcio San Marino comincia la stagione a Forli . Si gioca al Morgagni ore 20.30.

Coppa Italia: Il Cattolica Calcio San Marino comincia la stagione a Forli

Su il sipario. Il nuovo Cattolica Calcio San Marino parte per la nuova avventura da uno stadio, il Morgagni di Forlì, molto frequentato dalla ex squadra biancoazzurra, oggi giallorossa. Toglie i veli il Cattolica Calcio San Marino dell'allenatore Emmanuel Cascione anche per lui prima stagione da tecnico. La partita è valida per il preliminare di Coppa Italia di Serie D, la formazione vincente affronterà la Savignanese in quello che sarà il primo turno. La formula prevede l'eliminazione diretta: in caso di parità al 90° subito i rigori per stabilire la vincente. Non ha interesse di classifica la sfida tra Vis Pesaro e Rimini. Il tecnico del Rimini Renato Cioffi, alla vigilia, ha comunque caricato i suoi escludendo che la trasferta di Pesaro sia da prendere come classica gita fuori porta. “E' comunque un derby – ha commentato Cioffi- e ci teniamo a fare bene. Saranno 90 minuti in cui continueremo il nostro percorso di crescita, per arrivare pronti al derby di campionato con l'Imolese . Cioffi, prova a fare il pompiere e spegnere le voci societarie che accompagnano ormai l'estate riminese, voci che, a suo giudizio, non avrebbero intaccato lo spogliatoio