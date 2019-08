Coppa Italia: Il Cesena cerca conferme con la Vis Pesaro

Cesena – Vis Pesaro atto primo. Alle 20.30 i bianconeri affrontano la Vis Pesaro per il secondo turno di Coppa Italia. In caso di vittoria infatti la squadra di Modesto sarebbe già sicura del primo posto, a prescindere da quello che succederà poi, nell'ultima sfida, quella tra Vis e Rimini. Dopo il derby i bianconeri sono alla ricerca di ulteriori conferme, non solo sul piano del risultato, ma anche su quello della prestazione e della tenuta. Non è passato in secondo piano il calo registrato nel finale al Romeo Neri. Da valutare le condizioni di Russini, acciaccato dopo l'amichevole con la Spal. Le assenze certe sono quelle di Marson , Ciofi e Zerbin. Perchè primo atto.Perchè il secondo sarà a stretto giro. Cesena – Vis Pesaro, al Manuzzi, si ritroveranno di fronte alla seconda di campionato, programmata per il 2 settembre, giorno in cui chiuderà la campagna abbonamenti che per la società del “cavalluccio ritrovato”, e non è una novità, sta andando a gonfie vele: oltre 4000 tessere sottoscritte. Un entusiasmo traboccante che a Cesena non è mai mancato e ed è trascinante anche per giocatori che stanno cercando la definitiva consacrazione come l'attaccante Butic che ha cominciato molto bene con il goal nel derby, e il giovane Valencia anche lui in grande evidenza a Rimini. Cesena – Vis Pesaro domani sera ore 20.30 al Manuzzi sarà diretta da Eugenio Scarpa della sezione di Collegno. Il fischietto piemontese, al primo anno di CAN C, ha un precedente coi biancorossi: sua la direzione di Vis Pesaro-Castelfidardo 2-1 del 17/12/2017 (Serie D). Nella passata stagione ha incrociato i romagnoli nel match perso in casa dal Cesena per 1-0 con la Recanatese