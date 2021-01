COPPA ITALIA Coppa Italia: Il Milan impreziosisce la sua stagione centrando i quarti Dopo lo 0-0 ci vogliono i rigori. Sbaglia Rincon per il Torino, nel Milan segnano tutti. Calhanoglu realizza quello decisivo: Milan – Torino 5-4

Quando una stagione gira lo si vede da segnali chiari. Il Milan crea e avrebbe potuto qualificarsi anche prima della lotteria se sulla sua strada non avesse trovato legni, per la precisione due colpiti da Dalot e Calabria. Formazioni largamente rimaneggiate, solo nella ripresa ci sarà spazio per il Gallo Belotti da una parte e per Calhanoglu dall'altra. Si rivede Ibra dall'inizio per lui 45 minuti che servono per inserire minutaggio, ma anche per mostrare che lo svedese è sempre vivo, sua la conclusione più pericolosa dei primi 45.

Nella ripresa oltre ai cambi e ai pali, fa notizia l'espulsione di Gigi Donnarumma. Con in porta Tatarasanu, decisivo nel parare il rigore di Rincon, il portierone rossonero si fa cacciare per proteste dalla panchina e salterà per squalifica il quarto di finale in programma il 27 gennaio. Il Torino ha fatto una buona partita. La squadra di Giampaolo è in crescita. I granata stanno meglio fisicamente e hanno retto bene l'urto rossonero. Rigori che sorridono al Milan, e torniamo ai segnali di cui sopra. La squadra di Pioli in questo momento ha una convinzione tale da saper indirizzare il match. 5 rigori tutti realizzati l'ultimo decisivo è quello di Calhanoglu che porta il Milan ai quarti di finale. Allo stadio Meazza in Milano, Milan batte Torino 5-4 dopo i calci di rigore.

