SERIE A Coppa Italia: il Napoli batte l'Inter nell'andata delle semifinali. Decisivo il goal di Fabian Ruiz Questa sera l'altra semifinale Milan - Juventus

A posteriori ci può anche stare un down collettivo motivazionale in mezzo all'impresa del derby e al gran gala di domenica sera all'olimpico con la Lazio. Cade l'Inter dopo 10 partite e lo fa dando l'impressione dell'incidente di percorso contro un Napoli che Rino Gattuso ha saputo rimettere in piedi velocemente dopo la terrificante sbandata del San paolo con il Lecce. Decide Fabian Ruiz con una stoccata dal limite, sulla quale Padelli si è allungato senza arrivarci. Tant'è non si possono imputare grandi responsabilità al portiere sotto processo dopo il derby.

Il Napoli? Ad immagine e somiglianza del suo tecnico: tosto, concentrato, pragmatico. Vince il Napoli a San Siro ma c'è una gara di ritorno programmata dopo i fuochi d'artificio. L'Inter sarà reduce dal derby d'Italia, e il Napoli dal post Barcellona. Sarà un'altra partita per entrambe con una qualificazione ancora aperta. Allo stadio Meazza in San Siro, Napoli batte Inter 1-0.

Nel video le conferenze stampa dei due allenatori





