Coppa Italia: il Napoli in semifinale

E' il Napoli ad approdare in semifinale di Coppa Italia, vincendo 1-0 contro la Lazio. Il gol vittoria viene siglato dopo appena un minuto grazie a Lorenzo Insigne, poi al San Paolo succede di tutto. Qualche minuto più tardi Immobile sbaglia un rigore scivolando dal dischetto, poi Hysaj viene espulso per somma di ammonizioni ma, nemmeno 10 minuti più tardi, è anche Lucas Leiva a guadagnarsi il cartellino rosso per proteste plateali nei confronti del direttore di gara. Le due squadre sono anche sfortunate, la Lazio infatti prende tre pali mentre il Napoli due. Ora la rosa di Gattuso affronterà una tra Inter e Fiorentina. Questa sera invece alle ore 20.45 Juventus- Roma.