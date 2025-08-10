Coppa Italia: Il Rimini a Pescara senza certezze

La stagione comincia ufficialmente questa sera ore 20.30 a Pescara il debutto in Coppa Italia per un Rimini che sì è guadagnato sul campo il pass per main draw. Sembrano passati secoli da questa immagine con Gianfranco Zola che consegna la Coppa Italia di Serie C nelle mani di Stefania Di Salvo, ed invece parliamo solo di cinque mesi fa. E' cambiato il mondo a Rimini da quel giorno, ed è cambiato nel modo più negativo che si possa immaginare. Da un evento straordinario con la vittoria di quel trofeo, il primo nella storia biancorossa, che doveva diventare veicolo principale per riavvicinare la tifoseria ad una società accolta con timidezza, ma alla quale Rimini si stava abituando, si è arrivati alla centrifuga.

Il nuovo capitolo di una telenovela infinita è arrivato con le dimissioni del DS Luca Nember. Dimissioni postate sul profilo social della società. Il dirigente scrive di un aggressione personale da lui ricevuta avvenuta nella giornata di venerdì 8 agosto. E dunque un Rimini che continua a perdere pezzi. Questa sera non sarà in panchina Piero Braglia, decisione che fa discutere. In panchina siederà Vasco Regini. In un quadro del genere l'unica certezza è che almeno questa sera e domani si parlerà del risultato ottenuto in campo dal Rimini e non di tutto lo scomodo contorno.







