SERIE C Coppa Italia: Il Rimini blinda la porta. Pareggio anche tra Giana e Caldiero Due pareggi nelle semifinali di andata di Coppa Italia di Serie C lasciano aperta la possibilità per le quattro squadre di qualificarsi al ritorno per la finalissima

Seppur con dinamiche completamente diverse, il Rimini è al suo terzo 0-0 consecutivo. Dopo quello di Pescara dove i biancorossi sono stati dominati ma hanno saputo rientrare con un punto preziosissimo, è arrivato lo scialbo pareggio a reti bianche con la Lucchese ed ora questo importantissimo, e pesante nella gara di andata a Trapani. Ci sono un centinaio di temerari tifosi del Rimini che hanno raggiunto la Sicilia per vedere una squadra, quella di Buscè, che ha creato poco, ma ha anche subito poco. L'unica vera palla gol clamorosa è quella sprecata da Anatriello che a pochi passi da Vitali allarga troppo la conclusione. Spallata di Longobardi su Ciotti giudicata regolare. Nella ripresa registriamo solo qualche occasione potenziale ma nulla di più per una partita che lascia la qualificazione apertissima nella gara di ritorno. Allo Stadio Provinciale di Trapani, Trapani – Rimini 0-0.

Finisce in parità anche l'altra semifinale quella tra Giana Erminio e Caldiero Terme. I padroni di casa partono con il turbo inserito e vanno vicinissimi al vantaggio con Ballabio, prima in scivolata allarga troppo, poi è sfortunato quando da pochi passi colpisce l'incrocio dei pali in rovesciata. Sempre Giana, questa volta su palla inattiva. De Maria scarica nel cuore dell'area di rigore dove Alborghetti non ci arriva per un soffio. I verdi “pennarello” trovano il meritato vantaggio su calcio di rigore fallo di Pelamatti ai danni di Ballabio. Trasforma il giovane attaccante danese Stucker.

Nella ripresa la musica non cambia Giana che va più volte vicina al raddoppio e Caldiero sempre e solo in attesa senza mai cambiare atteggiamento. Sembrava tutto tremendamente complicato quando gli ospiti restano anche in 10, entrata bruttissima di Cisse sulla caviglia di Pinto. Rosso scontato. Nel recupero parità numerica ristabilita entrata di Previtali su Florio. E dal calcio di punizione che ne consegue il Caldiero trova nel recupero il pareggio con il colpo di tesata di Caccavo. Anche qui tutto rinviato alla gara di ritorno. Allo Stadio Città di Gorgonzola, Giana Erminio- Caldiero Terme 1-1.

