Coppa Italia: impresa dell'Empoli, Juve battuta ai rigori.

L'Empoli elimina la Juventus ai rigori (5-3) e vola per la prima volta nella sua storia in semifinale di Coppa Italia. Dopo l’1-1 nei tempi regolamentari (gol di Maleh e Thuram), la squadra di D’Aversa si impone dagli undici metri grazie agli errori di Vlahovic e Yildiz. Fischi per i bianconeri e Thiago Motta, che ora devono concentrarsi sulla corsa alla Champions. In semifinale l’Empoli affronterà il Bologna.

