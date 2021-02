Coppa Italia: in finale c'è l'Atalanta, Napoli battuto 3-1

Dopo lo 0-0 dell'andata allo stadio “Diego Maradona”, a Bergamo l'Atalanta batte 3-1 il Napoli e va in finale di Coppa Italia contro la Juventus: per la Dea gol di Zapata e doppio Pessina; Lozano per gli azzurri.









Avvio sprint per l'Atalanta che va in gol già al 10' con Zapata che approfitta di un'indecisione di Maksimovic e Hysaj e sblocca la gara con un destro potente e preciso. Dopo un quarto d'ora, i ragazzi di Gasperini raddoppiano i conti con un'azione da manuale avviata da Gosens e rifinita perfettamente in area da Zapata per Pessina. Dopo l'ennesima giocata in velocità nello stretto, Muriel sfiora il tris, poi sul finire del primo tempo Zapata colpisce male da buona posizione. Sotto di due reti, Gattuso rimescola le carte e la ripresa inizia col Napoli più alto e aggressivo. E i frutti arrivano. Lozano infatti accorcia le distanze al 53' con una zampata a pochi passi dalla porta. Rete che dà fiducia al Napoli e riaccende il match, costringendo i nerazzurri ad arretrare e a serrare le linee. Gli azzurri vanno vicini al pari con Osimhen, ma poco dopo Pessina piazza il colpo del ko dopo una bella combinazione Ilicic-Zapata. L'Atalanta vola in finale di Coppa Italia, che si disputerà il 19 maggio, mentre il futuro di Gattuso resta in bilico sulla panchina azzurra.