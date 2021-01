Coppa Italia: Inter vince derby di fuoco e va in semifinale

L'Inter conquista il derby di Milano per 2-1 al termine di una partita 'di fuoco' con tanto di sfiorata rissa tra Ibrahimovic e Lukaku sul finire del primo tempo. L'attaccante rossonero, autore del gol del momentaneo vantaggio milanista, viene poi espulso nella ripresa per doppio giallo. Gli autori della rimonta nerazzurra sono stati Lukaku su rigore e Eriksen su punizione. L'Inter accede così in semifinale dove troverà la vincente di Juventus-Spal di questa sera. Oggi si gioca anche Atalanta-Lazio. Domani, invece, l'ultimo quarto Napoli-Spezia.

Nel servizio i commenti degli allenatori Antonio Conte, Inter e Stefano Pioli Milan

