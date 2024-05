Coppa Italia, Juve e Atalanta da Mattarella

All'Olimpico è iniziato il countdown per la finale di Coppa Italia e l'attesa cresce con l'avvicinarsi del fischio di inizio. Oggi Juve e Atalanta saranno ricevute al completo dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla presenza anche del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, del ct azzurro Luciano Spalletti, del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini e dell'ad Luigi De Siervo. Poi gli occhi e le attenzioni saranno tutti puntati sul campo, sullo stato di forma dei giocatori e sulle possibili mosse tecnico-tattiche di Allegri e Gasperini.