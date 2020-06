Coppa Italia: Juve prima finalista

Coppa Italia: Juve prima finalista.

Torna il calcio, non i gol. In uno Stadium senza pubblico, Cr7 manda sul palo un rigore e la Juve si guadagna la finale di Coppa Italia pareggiando 0-0 col Milan dopo l'1-1 di San Siro. Stasera il ritorno dell'altra semifinale, con l'Inter che a Napoli dovrà cercare di recuperare lo 0-1 dell'andata. Si allentano intanto le regole della quarantena per la ripresa del campionato.



