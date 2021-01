Coppa Italia: Juve sul velluto, 4-0 alla Spal. Ora la doppia sfida con l'Inter

Tutto facile per la Juve in Coppa Italia. La squadra di Pirlo batte la Spal 4-0 e stacca il pass per la doppia semifinale contro l'Inter. A sbloccare la partita è Morata che dal dischetto (fallo di Vicari su Rabiot) spiazza Berisha. Il raddoppio è di Frabotta che segna dal limite su suggerimento di Kulusevski. Rete che segna indelebilmente l'andamento del match nonostante i tentativi di accorciare le distanze di Floccari e Seck sul finire del primo tempo. Il tris, nel finale, porta la firma di Kulusevski dopo un errore di Tomovic. Che poi Chiesa nel recupero trasforma in un poker. La Juve archivia la pratica Spal senza affanni e vola in semifinale di Coppa Italia.

