Coppa Italia: Juventus-Lazio 1-0, bianconeri in semifinale con l'Inter

Coppa Italia: Juventus-Lazio 1-0, bianconeri in semifinale con l'Inter.

La Juventus si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia battendo 1-0 la Lazio allo Stadium. I bianconeri, in gol nel finale del primo tempo con Bremer, affronteranno l'Inter.

La squadra di Allegri si rialza dopo le tre gare consecutive senza successi in campionato, la squadra di Sarri esce senza brillare dalla sfida allo Stadium e potrà dedicarsi completamente alla rincorsa per un posto in Champions League.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: