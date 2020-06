COPPA ITALIA Coppa Italia: Juventus – Napoli si contendono il trofeo nazionale Alle ore 21 a Roma arbitra Daniele Doveri

“Avanti Tuta” è stato un titolo apprezzato che la Gazzetta dello Sport dedicò a Maurizio Sarri in arrivo alla Juventus. Il suo carattere molto incisivo e poco democratico mal si specchiava con il l'approccio lord di Torino. A distanza di un anno l'uomo che ha fatto della “tuta” la sua mise preferita si appresta a vivere la sua serata più importante. Dopo aver lasciato alla Lazio la SuperCoppa, questa sera proprio contro il suo Napoli, la società che più di tutte ha creduto in lui, quando Sarri era il signor nessuno, o meglio, era mister 8 promozioni come ha tenuto in modo anche pittoresco, e quindi indossando la Tuta, far sapere al giornalista che l'ha stuzzicato. Juventus – Napoli a Roma ore 21, si assegna la Coppa Italia. Ricordiamo che si gioca a porte chiuse, in diretta Rai e che al termine dei 90 se persistesse il risultato di parità subito i calci di rigore. Gattuso, deve rinunciare al portiere che gli ha dato l'opportunità di sfidare Sarri; il colombiano Ospina infatti è squalificato, gioca Meret. Napoli per il quinto successo, Juventus per il quattordicesimo.



