COPPA ITALIA Coppa Italia: l'Atalanta stritola il Napoli e vola in finale I neroazzurri hanno vinto il titolo nel 1963

L'incontestabile albo d'oro dice che l'Atalanta ha vinto la Coppa Italia nel lontano 1963. Altre 3 volte 1987,1996 e 2019 ha raggiunto la finalissima ma senza alzare il trofeo, con quella del 19 maggio a Roma contro la Juventus, diventano 5. La squadra di Gasperini negli ultimi anni ha raccolto un esagerazione di pacche sulle spalle ma nessun titolo, e sono in molti a pensare che dopo aver eliminati con l'ennesima grande prestazione i detentori del Napoli, sia arrivato il tempo di trasformare i complimenti in dati di fatto e riaprire la bacheca. Anche perchè la seconda finale in tre stagioni conferma tutto quanto si è detto e scritto su una squadra esplosa in Italia ma che è capace di farsi rispettare anche in Europa. Via il Papu, ecco la consacrazione del vice italianissimo, giovanissimo classe 1997 e già convocato da Mancini a cui non sfuggono queste personalità soprattutto se ancora verdi. Ma Pessina viene dopo, prima la sassata di Duvan Zapata, goal tanto bello per quanto anche incredibile per la libertà totale concessa dai difensori di un Napoli che ha pagato a caro prezzo le assenze di Kalidou Koulibaly e Kostas Manolas. Il raddoppio di Pessina a stretto giro con Zapata che gli spalanca lo specchio della porta con un tocco delizioso, fa infuriare “ADL” che a fine primo tempo se ne va e riparte il ritornello Gattuso sì o Gattuso no, la posizione dell'allenatore resta critica, la prossima con la Juventus potrebbe deciderne le sorti. Napoli, che nella ripresa si rimette in gioco con Lozano . Ma non basta perchè ancora Matteo Pessina fa centro e mette l'Atalanta in direzione Roma dove tra se e un trofeo distante 58 anni c'è la Juventus. Al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta batte Napoli 3-1.

Nel video le interviste post gara dei due allenatori, Gattuso e Gasperini

