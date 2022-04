Coppa Italia: l'Inter batte il MIlan e vola in finale

Coppa Italia: l'Inter batte il MIlan e vola in finale.

L'Inter batte 3-0 il Milan e vola in finale di Coppa Italia: doppietta di Lautaro e rete di Gosens; annullato un gol a Bennacer. Stasera l'altro ritorno di semifinale, Juventus-Fiorentina: all'andata è finita 1-0 per i bianconeri. In campo oggi anche Udinese-Salernitana, recupero della 19ma giornata della Serie A.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: