Coppa Italia, la finale sarà Inter - Fiorentina

È Inter - Fiorentina la finale di Coppa Italia 2023 che si giocherà il 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Dopo il 2-0 dell'andata, al Franchi la Viola pareggia 0-0 con la Cremonese e torna in finale della coppa nazionale a distanza di 9 anni. Gara con pochissime emozioni quella di ritorno, con la squadra di Italiano che gestisce senza mai soffrire il doppio vantaggio di Cremona e quella di Ballardini che non ha la forza per fare un'altra impresa dopo le eliminazioni di Napoli e Roma.

Oggi riparte la serie A con due anticipi della 32esima giornata: Lecce – Udinese alle 18.30 e Spezia – Monza alle 20.45.