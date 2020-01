CALCIO Coppa Italia: la Juventus in semifinale

La Juventus accede alla semifinale di Coppa Italia dove affronterà una tra Milan e Torino. Alla squadra di Sarri basta un tempo per chiudere l'incontro, grazie alle reti di Cristiano Ronaldo, Bentancur e Bonucci. Ottima la reazione della squadra di Fonseca che nella seconda frazione di gara prende un palo con Kalinic, poi segna grazie allo sfortunato autogol di Buffon. I giallorossi avrebbero anche l'opportunità di segnare il 3-2 con Florenzi, ma è bravo il portiere della Juventus a non farsi sorprendere. 3-1 quindi il risultato finale. Ora le due rose pensano già alle importanti sfide di campionato: per la Juve il Napoli, mentre per la Roma il derby.

Nel dopo partita le considerazioni di Fonseca e Sarri



I più letti della settimana: