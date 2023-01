Coppa Italia: la Lazio batte il Bologna. Tributo a Mihajlovic prima della partita

La Lazio batte il Bologna 1-0 con un gol di Felipe Anderson e si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia, dove incontrerà la vincente di Juventus-Monza. Lazio-Bologna di Coppa Italia è una partita nel segno di Sinisa Mihajlovic: prima che all'Olimpico iniziassero gli ottavi di finale, i dirigenti dei due club (tra cui il presidente della Lazio Claudio Lotito e Marco Di Vaio, direttore sportivo rossoblù) hanno consegnato ad Arianna Mihajlovic, vedova del campione serbo, le maglie di Lazio e Bologna con il numero 11 e la scritta Mihajlovic firmate da tutti i giocatori, mentre la Curva Nord intonava cori in onore di Sinisa (la cui gigantografia campeggia ancora in Curva Sud) e sui maxischermi veniva riprodotto un video celebrativo dei suoi calci di punizione. Lazio e Bologna inoltre hanno supportato l'Associazione donatori midollo osseo (Admo), mettendo all'asta sulla piattaforma internazionale 'Match worn shirt' le maglie da gara dei calciatori, il cui ricavato verrà devoluto alla sezione Lazio dell'Admo, che a breve aprirà una sede a Roma intitolata proprio a Mihajlovic.

L'Atalanta batte lo Spezia 5-2 negli ottavi e si qualifica ai quarti, dove affronterà l'Inter .Atalanta avanti con una doppietta di Lookman (10' e 12'). Accorciano gli ospiti con Ekdal al 15'. Hateboer cala il tris al 27'. Spezia accorcia ancora con Verde al 38'. Hojlund al 72' cala il poker per l'Atalanta. Autogol di Ampadu al 91'.

Per la Juventus l'era Ferrero-Scanavino comincia con una vittoria, il destro magico di Chiesa permette ai bianconeri di avanzare in Coppa Italia: contro il Monza finisce 2-1,dove troveranno la Lazio nei quarti di finale.