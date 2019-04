Coppa Italia: la Lazio è la prima finalista, Correa stende il Milan

La Lazio vince 1-0 a San Siro contro il Milan e conquista, con merito, la 10^ finale di Coppa Italia della sua storia. La rete che spiana la strada ai biancocelesti è di Correa che al 58° conclude uno splendido contropiede, dopo un corner, orchestrato da Immobile. Gattuso ha provato, senza successo, a risollevare una squadra senza idee, passando alla difesa a 3 con il ritorno di Caldara dopo 7 mesi. Il fatto che Strakosha sia stato chiamato a solo una parata impegnativa su Calabria nel primo tempo la dice lunga sull'inefficacia offensiva dei milanesi. La Lazio è stata ordinata, aggressiva, e non ha sofferto il ko al 15' di Milinkovic-Savic, che non riscatta l'espulsione con il Chievo ed esce in lacrime per una sospetta distorsione alla caviglia. Arriva tardi la scossa di Cutrone, dentro al 20' della ripresa, che trova il gol ma in fuorigioco. Troppo poco per evitare la seconda eliminazione dopo quella dall'Europa League. Ora Gattuso non può fallire la missione Champions. In finale, che si giocherà il 15 maggio all'Olimpico, la Lazio affronterà la vincente di Atalanta-Fiorentina, l'altra semifinale in programma questa sera a Bergamo.