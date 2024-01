Coppa Italia: la Roma sconfigge la Cremonese e si qualifica ai quarti

Brivido Cremonese, la Roma soffre ma in rimonta batte i lombardi e va ai quarti di Coppa Italia, dove affronterà la Lazio. Nel primo tempo, la Cremonese regge l'urto dei giallorossi che si fermano al palo con Pellegrini, e al 39' un pasticcio difensivo regala a Tsadjout la palla del vantaggio. La Roma trema al ricordo dell'eliminazione dello scorso anno, proprio contro la Cremonese, e al ritorno in campo Mourinho fa tre cambi, tra cui Dybala per Belotti.

Esce anche Llorente, unico difensore di ruolo, e al centro della difesa Mourinho rischia con Cristante-Kristensen. Spazi chiusi, poi una combinazione Dybala-Azmoun-Lukaku mette sui piedi del belga il pari dell'1-1, a 13' dalla fine. Il gol qualificazione di Dybala su rigore, per un intervento di Sernicola su Spinazzola che Pairetto giudica da penalty tra le proteste dei lombardi.

