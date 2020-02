Coppa Italia: Milan-Juve termina 1-1, i rossoneri masticano amaro

L'andata della semifinale di Coppa Italia fra Milan e Juventus termina in pareggio. Un 1-1 che soddisfa sicuramente di più gli uomini di Sarri, ancora alla ricerca di un gioco che possa far esprimere al meglio le individualità. Masticano amaro invece i rossoneri che, dopo aver giocato con ordine e determinazione, passano in vantaggio al 61' con una girata di Rebic. Poco dopo però rimangono in 10 per l'espulsione di Hernandez che entra duro su Dybala - il migliore della Juve assieme a Buffon - e si prende il secondo giallo. Polemiche nel finale quando una volée di Ronaldo colpisce il braccio di Calabria, vicinissimo e di spalle al portoghese. L'arbitro Valeri non fischia, ma va a rivedere l'azione al Var e decide per il rigore. CR7 dal dischetto non sbaglia e pareggia i conti. Prima del finale, come ha commentato Sarri al termine del match, la Juve reclama un rigore per una sbracciata di Rebic su Cuadrado. La finalista si deciderà all'Allianz Stadium, dove il Milan però si presenterà senza gli squalificati Hernandez, Ibrahimovic e Castillejo (diffidati e ammoniti).