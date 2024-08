SERIE C Coppa Italia: passano il turno Ascoli, Virtus Entella, Ferapisalò, Perugia, Vicenza, Pineto e Arezzo Tanti gol in questo primo turno di Coppa Italia che ha fatto "vittime" illustri

L'Ascoli passa il turno grazie alla vittoria sul Gubbio. Nel primo tempo apre D'Uffizi con un una conclusione fiondata sul primo palo. Ad inizio ripresa la risposta degli umbri con un gran gol di D'Ursi. Il pareggio dura l'arco di 11 minuti, quando Marsura con una sterzata mette a sedere tre uomini e mette dentro. Allo Stadio Del Duca di Ascoli, Ascoli batte Gubbio 2-1.

Da azione d'angolo si origina l'autogol di Chierichetti, il difensore dell'Alcione Milano tocca di testa e spiazza il proprio portiere, Virtus Entella avanti. I liguri la chiudono nella ripresa con Bariti che prima colpisce il palo poi è fortunato nella ribattuta. Allo Stadio Comunale di Chiavari; Virtus Entella batte Alcione Milano 2-0

Passa il turno anche la FeralpiSalò. Al termine del primo tempo il gol di Giudici decide l'incontro e il neopromosso in Serie C Carpi deve arrendersi. Allo Stadio Garilli di Piacenza, FeralpiSalò batte Carpi 1-0

Nello stadio dove il prossimo 5 settembre ore 16.45 la Nazionale sammarinese Under 21 affronterà i pari quota dell'Italia il Perugia con una larga vittoria batte il Latina. Grande protagonista l'islandese Palsson autore di una tripletta. Grifoni avanti con Montevago, bravo ad incunearsi in area evitando anche il fuorigioco. Poi si scatena il 26enne islandese del Perugia, Palsonn, colpo di testa in tuffo per lo 0-2. Sotto misura per la sua doppietta e tris del Perugia che chiude il match. Il poker facile facile in contropiede con Palsson libero di prendere la mia e calciare per la sua tripletta. Mastroianni realizza il gol dei laziali che vale solo per le statistiche. Allo Stadio Domenico Francioni di Latina, Perugia batte Latina 4-1

Passa il turno anche il Vicenza che va a vincere in casa del Legnano Salus. I biancorossi prendono il largo nei primi 45 minuti con i gol di Rauti e De Col. Nella ripresa la rete di Rossi per il Legnano ma non basta. Allo Stadio Mario Sandrini di Legnano, Vicenza batte Legnano Salus 2-1 Il Pineto si toglie la grande soddisfazione di vincere in casa del Pescara il derby abruzzese. Di Fabrizi e Marrancone nel finale i gol che valgono vittoria e passaggio del turno. Allo Stadio Adriatico di Pescara, Pineto batte Pescara 2-0

Blitz dell'Arezzo al Benelli di Pesaro. Una Vis che trova il vantaggio con l'intramontabile Nicastro. Poi esce alla distanza l'Arezzo che pareggia con Guccione, raddoppia a fine primo tempo con Gucci e triplica nel finale con Gaddini. Allo stadio Benelli di Pesaro, Arezzo batte Vis Pesaro 3-1.

