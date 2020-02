Coppa Italia: Roma - San Marino Academy 4-0

Dopo aver superato il girone preliminare condiviso con Cesena e Perugia ed il successo di misura in gara secca con l’Hellas Verona. La doppia sfida con l’AS Roma, una delle formazioni più ambiziose e strutturate del calcio femminile italiano, conferma la pronosticabile vittoria delle capitoline che al Tre Fontane si impongono col punteggio di 4-0. L’esperienza della San Marino Academy, al debutto in questa competizione ed unica squadra di Serie B ad essersi spinta fino a questa profondità del tabellone, termina con la consapevolezza di aver espresso la propria identità di gioco contro una squadra quella giallorossa che ha una rosa che può contare su campionesse affermate. La Roma aveva già ipotecato il passaggio del turno all'andata questo non significa che abbia abbassato l'intensità, ma il primo tempo con la buona disinvoltura delle Titane termina 0-0.

Nella ripresa arriva il poker delle giallorosse con i goal che portano la firma di Serturini, Thestrup, Ciccotti, e Bernauer Chiuso il capitolo Coppa Italia, la San Marino Academy torna a focalizzarsi sul campionato sempre che il calendario possa essere rispettato in tutte le sue iniziali previsioni viste le misure straordinarie adottate in tutta Italia per l’emergenza sanitaria in corso.