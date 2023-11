Coppa Italia: Sassuolo e Frosinone agli ottavi, sconfitte Spezia e Torino

Sassuolo-Spezia di Coppa Italia si decide dal dischetto: dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, i neroverdi regolano 5-4 i liguri ai rigori. La formazione di Dionisi sfiderà l'Atalanta agli ottavi di finale.

Mentre il Frosinone vince 2-1 in casa del Torino ai tempi supplementari e passa il turno. Dopo i gol al 5' di Ibrahimovic per i ciociari e al 31' di Zima per i granata nei regolamentari, decide il contropiede rifinito da Kaio Jorge e finalizzato al 98' da Reinier. Di Francesco sfiderà il Napoli.

