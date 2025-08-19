Coppa Italia Serie C: avanti il Brescia, fuori la Salernitana

C'era grande attesa per l'esordio del nuovo Brescia – ex Feralpisalò – in Serie C. E in Coppa Italia, intanto, buona la prima per l'Union che supera 2-1 le Dolomiti Bellunesi, al debutto nel calcio professionistico. A far esplodere il “Rigamonti” ci pensa Maistrello che incorna, battendo Consiglio. La strada sembra in discesa per gli uomini guidati da Aimo Diana e invece gli ospiti reagiscono, trovando il gol del pareggio con Toci, bravo nell'inserimento sulla sponda di Alcides. Il nuovo vantaggio del Brescia arriverà ad inizio ripresa: azione confusa in area, a risolverla ci pensa Fogliata con un diagonale preciso che vale 2-1 e passaggio al secondo turno.

Cade a sorpresa invece il Lecco, in casa contro l'Ospitaletto. Un successo che permette ai lombardi di regalarsi la sfida all'Inter U23 nel prossimo round. Decisivo – in casa orange – il centro di Bertoli, che sbuca tra Ferrini e Lovisa e sigla il clamoroso 0-1. Servono i calci di rigore per decidere il match tra Pro Patria e Alcione Milano. Che va in vantaggio per prima con Ciappellano che approfitta dell'uscita a vuoto del portiere avversario. La Pro trova comunque la forza di allungarla con la rete del suo capitano, Davide Ferri, che aggancia e batte Agazzi. Il portiere classe 2004 sarà però grande protagonista nella lotteria dagli 11 metri, respingendo i tentativi di Di Munno e Udoh. L'Alcione segna con Lopes e avanza.

In un Arechi a porte chiuse – dopo i tumulti nel play-out di B con la Sampdoria – esce anzitempo la Salernitana, eliminata dal Sorrento. Che va avanti con il diagonale preciso da fuori di Russo, ma subisce il pari 4 minuti più tardi con la girata di testa di Roberto Inglese. Si va ai rigori: al quarto Ferrari colpisce il palo, Potenza non sbaglia e il Sorrento – con la splendida maglia che rende omaggio ai limoni tipici di quella zona – strappa il pass. In una sfida dai sapori di Serie A, invece, il Crotone batte il Catania: ai rossoblu basta il gol di Murano in apertura, che schiaccia di testa sull'invito di Maggio. Il Crotone ora se la vedrà con il Foggia mentre al Monopoli toccherà il Potenza.

Ennesimo 1-0 di giornata, contro il Cosenza: i biancoverdi la sbloccano con l'estirada del neo-entrato Tirelli che non lascia scampo a Vettorel. Sorride il Trapani, capace di risalire la china ed eliminare ai calci di rigore il Picerno. Come detto vantaggio rossoblu con Bianchi che entra in area e infila Pugliese in diagonale, pareggio siciliano con l'eterno Fischnaller che – in un battito di ciglia – stoppa e batte Summa. Dal dischetto i giocatori del Trapani sono infallibili, l'eroe diventa dunque Pugliese che dice di no a Marino e Cardoni. Infine passa anche il Casarano che elimina l'Altamura: è Mino Chiricò a segnare l'1-0 alla mezz'ora, vantaggio di misura che durerà fino al 90'.









