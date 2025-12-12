Coppa Italia Serie C, ecco le semifinali: Ternana - Potenza, Renate - Latina

Saranno Ternana - Potenza e Renate - Latina le semifinali della Coppa Italia di Serie C. Questi sono gli accoppiamenti decisi dal sorteggio effettuato oggi pomeriggio, con il trofeo vinto lo scorso anno dal Rimini che finirà in una regione tra Umbria, Basilicata, Lombardia e Lazio.

Le gare di andata si disputeranno mercoledì 14 gennaio, a Terni e a Renate, quelle di ritorno due settimane dopo, il 28, a Latina e a Potenza. Le squadre vincitrici si affronteranno in una doppia finale a cavallo tra fine inverno e inizio primavera, su doppia gara. L'andata si giocherà in casa della vincente di Ternana - Potenza, il 18 marzo, il ritorno a Renate o Latina, l'1 aprile.







