Coppa Italia Serie C, il Latina è l'ultima qualificata agli ottavi

Il secondo turno della Coppa Italia di Serie C si completa con la sfida tra Grosseto e Latina, stravinta, nel risultato e nel gioco, dai laziali, che passano per 4-1. Dopo mezzora di dominio, il Latina va in vantaggio con Sylla, che scappa sulla destra di fisico e velocità, salta anche il portiere e insacca a porta vuota. Ancora più facile il goal della doppietta per il numero 9, sei minuti dopo, con l'attaccante che deve solo appoggiare in rete un cross basso dalla destra, sui cui nessun altro arriva.

Nulla cambia nella ripresa, con il Latina che passa ancora, già al 48'. Appoggio al limite dell'area di Baez, Riccardi ha tutto il tempo di controllare, spostare il pallone, prendere la mira e spedirlo sul palo più lontano. A un quarto d'ora dalla fine, il Latina ha anche l'occasione del 4-0 su calcio di rigore, ma Cabella neutralizza, anzi, addirittura blocca il tentativo di Di Giovannantonio, che saprà comunque farsi perdonare. Prima, però, arriva l'unica rete del Grosseto, che crea le prime occasioni solo a fine gara e segna al terzo tentativo, con la complicità di un poco reattivo Basti sul tiro di Gaddini. Giusto il tempo di ripartire ed ecco che i laziali si riportano a +3, quando Di Giovannantonio sfrutta un'indecisione di difesa e portiere, per insaccare con un pallonetto, in contropiede, il 4-1 definitivo. Al Carlo Zecchini passa il Latina, che a fine ottobre sfiderà il Campobasso negli ottavi di finale.







