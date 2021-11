Coppa Italia serie C: il Piacenza vince l'infinita sfida con il Modena

Partita incredibile quella tra Modena e Piacenza di Coppa Italia con i biancorossi che si qualificano per i quarti di finale solo dopo i calci di rigore al termine di una partita infinita e segnata da ben otto reti, sei delle quali realizzate nei primi 90 minuti. Dal dischetto il Piacenza è più preciso del Modena che sbaglia con Castiglia e Mosti. Per gli ospiti l'errore di Rabbi, ma il penalty decisivo è quello di Armini. Al Modena non basta la tripletta di Minesso, per superare il Piacenza. Ospiti in vantaggio per primi con Simonetti. Poi il pari di Silvestri al 20'. Sale in cattedra Minesso che prima dell'intervallo firma il 2-1 su rigore. Nella ripresa il giocatore del Modena porta sul 3-1 il risultato. Partita che sembra chiusa, invece il Piacenza la pareggia in quattro minuti tra il 62' e il 66 con i gol di Dubickas e Parisi. Al 90' è 3-3. Nei supplementari ancora Minesso al minuto 99'. Il Piacenza la pareggia nel recupero del primo tempo supplementare con Corbari. Sul 4-4 si ai rigori che premiano il Piacenza.