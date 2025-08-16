SERIE C COPPA ITALIA 2025-2026 Coppa Italia Serie C: il Rimini già al secondo turno, tocca a Forlì e Ravenna Il Rimini detentore attende l'avversaria del secondo turno. Il Forlì affronta la Virtus Verona e il Ravenna ospita il Cittadella

Debutto per il Forlì al comunale Gavagnin Nocini contro la Virtus Vecomp Verona del Presidente-Allenatore Luigi Fresco. Ci sono voluti 8 lunghi anni per rivedere una partita tra i pro dei galletti che alle 18 inizieranno ufficialmente la stagione. La Virtus Vecomp è ormai un habitué. Curiosità: mentre il Forlì, risale dopo 8 anni tra i pro, gli scaligeri da otto anni fanno parte di questa categoria. Era infatti il 2017-2018 quando la Virtus salì in Serie C, senza più abbandonarla. Forlì e Virtus Verona hanno condiviso per la prima volta un campionato in serie D stagione 2011-12: quello che vide i biancorossi, guidati da Attilio Bardi, conquistare la promozione in Serie C. Nei due match con la squadra veronese il Forlì s’impose nella gara d’andata 1-2 e pareggiò 0-0 poi in casa. Altri due match poi in C2, nel 2013-14 coi veronesi che espugnarono il Morgagni all’andata 0-2; il Forlì però andò a vincere in trasferta 0-1. Per Alessandro Miramari, dopo la buona prova giocata sul campo del Modena, vittorioso sui Galletti di misura 2-1, non sarà della partita il difensore Pellizzari, da tempo ai box per un malanno a un ginocchio. Potrebbe fare il suo esordio il centrocampista De Risio, tesserato in settimana.

Sono 56 le squadre al via in questa fase inaugurale, tutte pronte a giocarsi la qualificazione in gara unica ad eliminazione diretta. In caso di parità dopo i 90 minuti, niente supplementari: si andrà direttamente ai calci di rigore.

E proprio contro la Virtus Vecomp Verona grazie ad un gol di Spini è arrivato l'ultimo successo del Ravenna in amichevole. I giallorossi detentori della Coppa Italia di Serie D debuttano in Coppa Italia di Serie C contro il Cittadella appena retrocesso dalla B, ore 18 al Benelli. La squadra di Marchionni continua a rinforzarsi: proprio ieri sono stati annunciati Tommaso Di Marco classe 2003 e il ventenne in prestito dal Bologna Lorenzo Menegazzo. A gonfie vele la campagna abbonamenti con 1800 tessere sottoscritte. La presentazione ufficiale del Ravenna 2025-2026 si terrà in Piazza del Popolo martedì 19 agosto.

