Coppa Italia Serie C, il Rimini vince l’andata: 1-0 alla Giana Erminio

Il Rimini conquista un prezioso 1-0 in trasferta contro la Giana Erminio nell’andata della finale di Coppa Italia Serie C. A decidere il match, giocato allo stadio “Città di Gorgonzola”, è un gol di Cioffi all’81’ su contropiede. Gara combattuta: Megelaitis salva sulla linea nel primo tempo, Mangiapoco e Vitali protagonisti con interventi decisivi. L’arbitro Turrini esce per infortunio e viene sostituito da Drigo. Il ritorno è fissato per martedì 8 aprile a Rimini, dove i romagnoli cercheranno di difendere il vantaggio e sollevare il trofeo.