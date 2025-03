Coppa Italia Serie C, il Rimini vince l’andata: 1-0 alla Giana Erminio Decide Cioffi all’81’. Biancorossi a un passo dal trofeo in vista del ritorno al Romeo Neri.

È a metà dell'opera o quasi, il Rimini, che apre le finali di Coppa Italia di C con un successo esterno. Spunto di Cioffi in chiusura e 1-0 sulla Giana Erminio, attesa al Neri l'8 aprile per il ritorno: dunque basterà un pareggio sul suo campo per portare a casa il titolo – il primo nella competizione – e assicurarsi l'accesso diretto al primo turno della fase nazionale dei playoff, comunque vada a concludersi la stagione regolare.

Il primo acuto è lombardo, Lamesta mette dentro da destra per il tocco a colpo sicuro di Pinto, Megelaitis è ben appostato e rimpalla. Di là, Mangiapoco respinge la conclusione da fuori di Fiorini ma poi esce a vuoto sull'angolo di Cioffi, Longobardi però non riesce ad approfittarne e manda alto di testa.

Ripresa e qui è Vitali a dover volare sul destro di Stuckler, liberato appena oltre l'area da un pasticcio romagnolo. E subito dopo c'è lo sfortunato infortunio dell'arbitro Turrini, che inciampa su De Maria e rimedia una distorsione al ginocchio: infruttuoso il tentativo di proseguire, al suo posto subentra il quarto uomo Drigo.

Siamo all'ora di gioco e da qui si va dritti all'81°, quando, dal nulla, il Rimini passa: Parigi lancia dal cerchio di centrocampo e innesca a sinistra Cioffi, che approfitta dello spazio lasciatogli da Ferri per rientrare col destro, sul quale Mangiapoco si fa fumo e gli spalanca la porta al vantaggio. Decisivo, perché in quel che resta la Giana non va oltre a due tentativi fuori specchio di De Maria, un volante deviato dal limite e un mancino con poche pretese da dentro l'area. Non abbastanza per mettere in dubbio il successo del Rimini, ora a un passo dalla conquista della Coppa Italia C.

