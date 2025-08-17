Coppa Italia Serie C: Inter Under 23 storica vittoria in rimonta

La prima è sempre la prima, non è ancora campionato ma per l'Inter arriva la vittoria numero 1 tra i pro in Coppa Italia su un campo complicato come quello del Lumezzane. 1-2 storico in rimonta per i ragazzi di Stefano Vecchi e grande ignizione di fiducia, e serbatoio pieno in vista dell'inizio di campionato. C'era attesa spasmodica per la seconda squadra neroazzurra di Milano per questi 32esimi di finale di Coppa Italia trasformati, con questa vittoria, in sedicesimi, dove l'Inter affronterà la vincente di Lecco – Ospitaletto.

Ma andiamo con ordine primo tempo combattuto con un paio di interventi importanti del portiere dell'Inter Malgrati, poi grazie ad imbucata che ha colto impreparata la difesa neroazzurra, il Lumezzane, passa. Paghera, fa correre Malotti che a tu per tu con Melgrati non sbaglia. Il Lume sblocca al tramonto di prima frazione. Prima dell'acqua fresca però c'è la grande reazione dell'Inter che significa primo gol tra i professionisti di questa neonata seconda squadra inserita nel Girone A di Serie C.

Il sigillo che resterà nel tempo porta la firma del polacco Zuberek servito dall'ex Rimini Simone Cinquegrano di proprietà del Sassuolo, in prestito all'Inter. Nella ripresa, la rimonta è completata. Prendere carta e penna, e segnare questo nome, Issiaka Kamate nato a Parigi ha appena compiuto 21 anni. Kamate, è stato già convocato da Cristian Chivu per l'amichevole contro il Monaco e il neo tecnico neroazzurro lo aveva già allenato in Primavera qualche anno fa. Il suo sinistro al volo porta l'Inter ai sedicesimi di Coppa Italia. Allo Stadio Tullio Saleri di Lumezzane, Inter Under 23 batte Lumezzane 2-1.









