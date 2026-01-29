Coppa Italia Serie C: Latina – Potenza la finalissima

Per la Ternana conta solo vincere dopo la sconfitta dell'andata. Il Potenza non va in gestione e cerca subito di spianarsi la strada verso la finale: Adjapong per D'Auria destro che obbliga D'Alterio alla deviazione in angolo. Ternana che colleziona una serie di corner, sull'ultimo del trittico Maestrelli carica la conclusione che termina alta. Sempre da palla in attiva la squadra di Liverani perde un occasione colossale con Capuano che tutto solo davanti a Cucchietti non riesce a fare meglio. Sempre gli umbri in pressione, Pettinari di prima intenzione non trova la porta. Prima della chiusura di frazione Schimmenti fa tutto molto bene ma erra nella conclusione a giro. Ad inizio ripresa ancora Potenza vicino al vantaggio con D'Alterio bravo ad opporsi a Lauria. Leonardi dai 20 metri con il sinistro Cucchietti in angolo. E dal corner successivo, nasce il gol della Ternana ma con la difesa del Potenza, nell'occasione, assolutamente da rivedere gira in porta Mc Jannet. E fra andata e ritorno si torna equilibrio. Anatriello in tuffo, quelli di De Giorgio vicinissimi al pareggio. Ai supplementari non succede niente, si va ai rigori. Quello decisivo lo realizza Castorani. Potenza in finale di Coppa Italia per la prima volta nella sua storia. A Potenza, Potenza batte Ternana 4-2 dopo i calci di rigore. Finale di Coppa Italia che riguarda solo il Girone C, il trofeo di cui è detentore il Rimini, se lo giocheranno Latina – Potenza.







