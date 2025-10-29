COPPA ITALIA SERIE C Coppa Italia Serie C: Nanni gol e l'Arzignano elimina il Forli L'attaccante della Nazionale sammarinese incide e permette all'Arzignano di espugnare il Morgagni

C'era aria di derby romagnolo qualora il Forlì fosse riuscito a replicare quanto di buono fatto vedere nel primo turno, ed invece nonostante una partita equilibrata ad avanzare è l'Arzignano. Traversa di Saporetti in apertura e galletti anche sfortunati. Giovannini riceve sulla tre quarti, salta un paio di uomini poi va con il destro ad un palmo dal palo difeso da Nespola. Forlì che stava per commettere la frittatona con errata lettura difensiva, Lanzi segna, ma è tutto vanificato dall'assistente che segnala il fuorigioco. Spinge la formazione di Miramari, che cerca spesso la conclusione da fuori. Prima del tè, un paio di iniziative dell'Arzignanon non trovano soluzione. E' una bella partita con occasione da entrambe le parti. Giovannini, tra i migliori, per Manuzzi, usa il destro e non il sinistro, e trova la deviazione di Nespola che si aiuta anche con il palo. Punizione Giovannini, c'è una deviazione è bravo Nespola a mantenere la posizione. Di là Nanni fa le prove generali con un colpo di testa su corner che lambisce il palo Si arriva così al minuto 75 quando parte un contropiede fulmineo della squadra di Bianchini, Mattioli sulla sinistra, Nanni riceve mette il corpo davanti e per il difensore non c'è più niente da fare. Nicola Nanni gol pesantissimo del Nazionale sammarinese che permette ai veneti di passare il turno. Allo stadio Morgagni di Forlì, Arzignano batte Forlì 1-0.

