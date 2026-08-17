SERIE C Coppa Italia Serie C: Pescara e Reggiana già fuori. Rimonte Pianese e Guidonia Pioggia di goal nelle partite delle squadre del Girone B. Al nord, avanza l'Arizgnano Valchiampo di Nanni (in campo per 65')

Comincia male la stagione del ritorno in Serie C per il Pescara, una delle retrocesse dal piano di sopra, che esce già al primo turno della Coppa Italia di categoria, sconfitta per 1-0 dalla Sambenedettese nel derby dell'Adriatico. Va male anche all'altra abruzzese, il Pineto, che cede per 2-1 sempre contro una rossoblù, in questo caso il Gubbio, bravo a sfruttare un grosso errore della difesa di casa per siglare il vantaggio definitivo.

Altra retrocessa, altra eliminata: la Reggiana. In Toscana passa il Livorno, che vince per 3-1, annullando con due reti nella ripresa il momentaneo pareggio ospite, arrivato a fine primo tempo. Goal e spettacolo tra Cittadella e Atalanta Under 23. I bergamaschi vanno avanti di due reti, entrambe bellissime, e i veneti recuperano con l'altrettanto pregevole doppietta di Rabbi, prima di chiuderla ai tiri di rigore, grazie alla trasformazione di Martella.

A proposito di rimonte, il primo turno ne ha proposte di clamorose. Per esempio quella della Pianese, che, sotto per 2-0 in casa del Carpi, completa il sorpasso al 75' e avanza al prossimo turno. Stessa cosa si vede sul campo del Grosseto, per mano del Guidonia Montecelio, con una rimonta tutta di testa, tre goal di fila che ribaltano il doppio vantaggio dei toscani.

Tutto semplice per il Campobasso, che chiude il discorso contro la Cavese già prima dell'ora di gioco ed elimina i campani per 2-0. Esordio sfortunato tra i professionisti per l'Ostiamare, la società presieduta da Daniele De Rossi. Nel derby laziale, il Latina passa con un goal piuttosto fortuito, poi gli ospiti pareggiano su rigore di Parigini nel recupero, ma proprio dal dischetto sono puniti, successivamente, sbagliando tre tentativi su tre, mentre i nerazzurri sono impeccabili. Infine, lo Spezia fa un sol boccone della malcapitata Torres, che risponde al vantaggio iniziale dei liguri, ma poi crolla sotto ai colpi dei bianconeri, vincenti addirittura per 4-1.

Per quanto riguarda le squadre non del girone B, avanza l'Arzignano Valchiampo di Nicola Nanni. L'attaccante sammarinese non segna, ma è in campo per 65 minuti - da titolare - nella vittoria per 2-1 dei suoi contro l'Albinoleffe.

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