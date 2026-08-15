COPPA ITALIA SERIE C 2026-27 Coppa Italia Serie C, subito sorprese: il Vado elimina l’Inter U23, avanti Picerno e Savoia

Coppa Italia Serie C, subito sorprese: il Vado elimina l’Inter U23, avanti Picerno e Savoia.

È partita con equilibrio e qualche sorpresa la Coppa Italia di Serie C 2026-27. Venerdì 14 agosto si sono disputate le prime otto gare del primo turno eliminatorio della competizione, che complessivamente vede al via 56 squadre per 28 incontri.

La sorpresa principale arriva da Vado-Inter U23. Dopo l’equilibrio dei tempi regolamentari, il neopromosso Vado è riuscito a eliminare la seconda squadra nerazzurra ai calci di rigore, conquistando così il passaggio al secondo turno. Servono i tiri dal dischetto anche in Pro Vercelli-Pergolettese, con i piemontesi che riescono a spuntarla, e nel derby pugliese Audace Cerignola-Monopoli, che premia il Monopoli.

Successo nei novanta minuti, invece, per il Picerno, che supera il Barletta 2-1 al termine di una partita decisa in pieno recupero. I pugliesi erano passati in vantaggio al 10’ con Partipilo, prima del pareggio di Pugliese nella ripresa e del gol decisivo di Coppola nel finale. Avanza anche il Trento, vittorioso 2-1 sull’Ospitaletto Franciacorta, mentre il Gubbio passa con lo stesso risultato sul campo del Pineto. Colpo esterno anche per il Savoia, che espugna Caserta battendo 2-1 la Casertana e conquista il passaggio del turno.

Tra le gare più spettacolari della prima giornata c’è invece Grosseto-Guidonia Montecelio, terminata 2-3 in favore degli ospiti. Il primo turno prosegue nel weekend con le altre venti partite in programma.



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