SERIE D COPPA ITALIA Coppa Italia Serie D : Il Ravenna ha un piede e mezzo in finale Nell'incontro di andata di semifinale di Serie D il Ravenna batte 2-0 la Lavagnese. Parità nell'altra sfida Martina – Guidonia 0-0

Finalissima di Coppa Italia ad un passo per il Ravenna capace di battere la Lavagnese. I liguri sono attualmente sesti in classifica nel Girone A di Serie D dominato dal Bra. Marchionni ha dato spazio a chi ha, fino ad ora avuto minutaggio minore, ma ha ottenuto risposte molto positive. Impegno e determinazione nell'ottenere un risultato maturato con un gol per tempo. Il vantaggio arriva a fine frazione, quando D'Orsi su punizione scarica in mezzo, nessuno tocca, ma la sfera si insacca.

Andare all'intervallo con l'1-0 era uno degli obiettivi dei giallorossi che rientrano sul terreno del Benelli con la voglia di chiuderla subito. Calandrini illumina per Di Renzo il quale promuove l'inserimento di Guida che scarica in porta il raddoppio. Il Ravenna può permettersi anche di perdere al ritorno con un gol di scarto. Allo Stadio Benelli di Ravenna, Ravenna batte Lavagnese 2-0.

