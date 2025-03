Coppa Italia Serie D: Ravenna – Guidonia la finale

Serviva un'impresa alla Lavagnese contro un Ravenna che con il 2-0 dell'andata ha messo una seria ipoteca sulla finalissima di Coppa Italia di Serie D. I giallorossi di Marchionni non si sono limitati solo ad amministrare e per non correre alcun rischio hanno giocato in Liguria senza fare calcoli. In apertura annullato, per fuorigioco, il gol a Lo Bosco su servizio di Agnelli. Ravenna capace di creare diversi problemi alla difesa avversaria, proteste veementi del tecnico Marco Marchionni per una trattenuta in area non sanzionata dal direttore di gara. Dopo un inizio difficile esce la Lavagnese che si fa notare soprattutto di conclusioni da fuori area sempre attento Galassi. Il risultato si sblocca al tramonto di prima frazione: Manuzzi da fuori area, conclusione potente, ma sulla quale doveva e poteva fare qualcosa di più il portiere bianconero Gragnoli. Qui il Ravenna sa già di avere la finale in tasca. Giallorossi che si mettono però troppo presto in controllo, e sulla sbandata difensiva prendono gol: Muttoni scavalca Galassi con un delizioso pallonetto e partita che torna in parità. Ci sarebbe ancora tanto tempo per la Lavagnese per provare a rimettere in discussione la qualificazione alla finalissima, ma nonostante alcuni tentativi pericolosi sia da una parte che dall'altra il risultato non cambierà più e il Ravenna centra l'ultimo atto di Coppa Italia di Serie D contro il Guidonia. Si giocherà in gara unica allo Stadio Bonbolis di Teramo mercoledi 12 marzo. Allo Stadio Edoardo Riboli di Lavagna, Lavagnese – Ravenna 1-1