Coppa Italia: stabiliti gli abbinamenti dei quarti di finale

Sorteggiati gli abbinamenti della Coppa Italia di serie C per determinare il tabellone dai quarti alla finale. Il sorteggio integrale ha stabilito gli accoppiamenti validi per i quarti di finale che si giocheranno il 7 dicembre in gara unica.

Questi i quarti di finale della Coppa Italia in gara unica:

Gara1: Virtus Entella-Renate



Gara 2: Viterbese-L.R. Vicenza

Gara 3: Padova-Juventus Next Gen

Gara 4: Foggia-Catanzaro

Semifinali (and 18/1- rit 15/2)

Semifinale 1: Vincente Gara 1-Vincente Gara 2

Semifinale 2: Vincente Gara 4-Vincente Gara 3

Finali (and. 1/3- rit.11/4)

Vincente semifinale 2-Vincente semifinale 1