Coppa Italia: stasera Inter - Juve, in palio la finale

San Siro ancora tutto esaurito ospiterà stasera la semifinale di ritorno tra Inter e Juventus. Si parte dall'1-1 dell'andata. I nerazzurri vanno a caccia della loro seconda finale consecutiva per portare a casa il secondo trofeo dopo la Supercoppa vinta a gennaio contro il Milan. Per i bianconeri, invece, c'è una stagione da riscattare. "È uno dei nostri obiettivi stagionali, lavoriamo per conquistare trofei", le parole di Massimiliano Allegri. Domani sera, invece, toccherà a Fiorentina-Cremonese.