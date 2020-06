Coppe Europee, la Uefa fissa le date

L'Esecutivo disegna l'inedita estate di coppa. Quello che era in qualche modo trapelato è adesso ufficiale: l'agenda si apre il 7 e 8 agosto con la disputa del ritorno degli ottavi di Champions: Juventus-Lione-Barcellona-Napoli, Bayern Monaco-Chelsea, e City-Real Madrid.

Le promosse si uniranno ad Atalanta, Atletico Madrid, Lipsia e PSG a Lisbona dal 12 al 23 agosto per giocare quarti, semifinali e finale in gara unica.

Nyon ha messo mano anche all'Europa Lega che ripartirà il 5 e 6 agosto con Getafe-Inter e Roma-Siviglia da sbrigare in partita secca e trasferirsi in Germania per la fase finale. La Supercoppa europea si giocherà il 24 settembre a Budapest. Fissata anche la ripresa anche per la Champions femminile, che si giocherà con una Final Eight fra il San Mames di Bilbao e l'Anoeta di San Sebastian, in Spagna, ad agosto.

La fase a gironi di Champions ed Europa League 2020-21 scatterà a partire dal 20 ottobre. I turni preliminari si giocheranno in gara unica tranne i play-off in Champions per i quali verrà mantenuto il format di andata e ritorno.

Ottimista il presidente Ceferin che ha escluso eventuali piani B. "Monitoriamo giornalmente la situazione e non ci sono dati che ci facciano pensare negativo". Il Presidente ha parlato anche delle partite a porte chiuse: "Un mese fa non potevo dire se avremmo ripreso a giocare e ora lo faremo. Non abbiamo deciso ancora se ci saranno o no spettatori, valuteremo la situazione all'inizio di luglio e vedremo".