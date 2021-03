La Roma resta l'unica italiana nelle coppe europee. I giallorossi sono passati per 2-1 ieri in casa dello Shakhtar Donetsk, accendendo ai quarti di Europa League. Eliminato invece il Milan, ko 1-0 a San Siro contro il Manchester United. Battuto anche il Tottenham di Mou. Oggi a Nyon i sorteggi, anche per la Champions.