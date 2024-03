Coppe europee: vittorie per Milan, Roma e Fiorentina

Milan batte Slavia Praga 4-2 (3-1) nell'andata degli ottavi di Europa League. La partita si risolve nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, con addirittura tre gol in 10 minuti dagli sviluppi di tiri dalla bandierina. Il ritorno tra una settimana. Vittoria anche per la Roma che batte il Brighton 4-0 (2-0).

Vittoria sofferta ma molto importante per la Fiorentina che a Budapest in campo neutro (per le note vicende israeliane) batte il Maccabi Haifa per 4-3 senza non poche difficoltà. Sia per gli avversari che per il terreno di gioco, pesante e molto scivoloso per la pioggia caduta. Una vittoria che permette ai viola di guardare alla gara di ritorno di giovedì prossimo a Firenze con maggior ottimismo, una partita che deciderà la qualificazione ai quarti di finale della Conference League.

