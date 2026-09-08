COSE DI CALCIO Coppola: "Il sacrificio non è più un valore, così il calcio perde passione e talenti" Ospite di Cose di Calcio, il Responsabile dell'Area Pro serie B dell'AIC ha parlato della crisi del calcio italiano

Ospite di Cose di Calcio, il Responsabile dell'Area Pro serie B dell'AIC Danilo Coppola, ha parlato della crisi del calcio italiano. Crisi di sistema e non di talenti:

"Oggi, a differenza del passato, un bambino gioca sei ore alla settimana a calcio. Prima noi eravamo abituati a stare tra strada e campo dodici ore al giorno, come fanno oggi, chiaramente, negli altri paesi che sono forse un po' più indietro di noi dal punto di vista dello sviluppo, ma chiaramente dal punto di vista della passione, della dedizione a questo sport, hanno, tra virgolette, molta più fame di noi, quindi c'è molta più propensione al sacrificio e probabilmente anche alla crescita. Questo è certamente uno dei fattori che più di tutti incide sulla crescita dei ragazzi, poi ce ne stanno, chiaramente, tanti altri".

Quindi è una crisi, secondo te, più di sistema, più di programmazione che di talenti?

"Sì, e secondo me di programmazione legata anche alla crescita proprio della persona, anche come voglia e come di propensione al sacrificio. La maggior parte dei campioni sono sempre nati nella povertà, questo è un dato statistico, quindi chiaramente non dico che dovremmo diventare poveri, essere in condizioni brutte per poter tirar fuori più calciatori, però secondo me tenere figure così tanto ovattate si hanno meno possibilità. Poi un campione chiaramente nasce, noi secondo me abbiamo ancora tanti buoni giocatori, tanti giocatori di altissimo livello, numericamente però sono pochi".

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: