SERIE C Coppola: "Lavoriamo per una serie C sempre più sostenibile" Danilo Coppola referente di Lega Pro per l'AIC ospite a "Ci vediamo il Lunedi"

Il referente di Lega Pro per l'Associazione Italiana Calciatori, Danilo Coppola, ospite di “C vediamo il lunedì” ha parlato di riforme e sostenibilità in Serie C.

Nel video la sua intervista

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: